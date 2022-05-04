Дефіцит зведеного платіжного балансу у березні становив $58 мільйонів, – Нацбанк

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у березні становив $58 млн, тоді як у березні 2021-го дефіцит становив $713 млн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з ними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні становив $1,4 млрд, тоді як у березні 2021 року був дефіцит $790 млн.



Нацбанк також повідомив, що експорт та імпорт товарів за березень скоротилися на 52,4% та 65,2% відповідно.



Основним фактором падіння обсягів експорту до $2,3 млрд було скорочення експорту продовольчих товарів на 54,3%, зумовлене скороченням експорту зернових (на 53,5%). Також спостерігалося скорочення експорту чорних та кольорових металів – на 67,2%, продукції хімічної промисловості – на 59,1%, деревини та виробів з неї – у 17,3%, мінеральних продуктів (зокрема руд) – на 26,9% % та продукції машинобудування – на 54,3%.



Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $2 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт – на 75,9%. Зокрема, на 74,8% впав імпорт промислових виробів, на 90,3% – продукції машинобудування, на 74,8% – продовольчих товарів, на 83,5% – чорних та кольорових металів, на 75% – продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї – на 85%.



Водночас, енергетичний імпорт зріс на 4,5%.



Водночас, за оцінками Нацбанку, у березні було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $502 млн порівняно з профіцитом $343 млн у березні-2021. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати березня-2021 у 3,2 рази. Водночас експорт послуг знизився на 18,8%.



Профіцит балансу первинних доходів у березні становив $426 млн (у березні-2021 дефіцит становив $621 млн). Надходження за статтею "оплата праці" знизилися на 24%, а виплати за доходами від інвестицій – на 72,6%.



Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у березні поточного року склало $1,4 млрд проти $800 млн у березні попереднього року.



Чистий відтік за фінансовим рахунком склав $1,4 млрд (у березні-2021 чистий приплив склав $75 млн), що було зумовлено відпливом коштів в операціях приватного сектора.



Чистий приплив за операціями держсектора становив $1,9 млрд (у березні 2021 року – відтік $259 млн).



Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $256 млн, тоді як у березні попереднього року цей показник становив $730 млн.



Як зазначив регулятор, чисте скорочення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $517 млн. Воно було зумовлене зменшенням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $568 млн.



Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) у березні зросла на $4,1 млрд. Вона була обумовлена зростанням чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на $3,3 млрд, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $900 млн (знов за рахунок біженців), чистим збільшенням заборгованості за кредитами та позиками на $109 млн.



Станом на 1 квітня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $28,1 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 4 місяців.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році.