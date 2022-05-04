Держспецзв'язку повідомила про відновлення роботи українських мобільних операторів на Херсонщині

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про відновлення зв'язку у Херсоні та області.

Про це під час брифінгу заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, передає Інтерфакс-Україна.



"Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали харчування, відновили зв'язок у Херсоні та області. Кілька годин тому також було відновлено фіксований зв'язок", – зазначив він.

Щиголь підкреслив, що бригади ремонтників оператора три дні чекали на можливість приступити до ремонту магістрального каналу.



Як повідомлялося, 30 квітня окупанти відключили зв'язок у Херсонській та частині Запорізької областей, українські оператори ведуть роботи з відновлення.



Причинами відсутності зв'язку в Херсонській та Запорізькій областях стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.