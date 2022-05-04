Голова Єврокомісії закликала розпочати роботу над відновленням України

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір Євросоюзу створити умови для відновлення України після закінчення розв'язаної РФ війни.

Про це вона повідомила під час виступу у Європарламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"Перший етап – це термінова допомога. Тобто негайне економічне сприяння. Ми вже багато зробили. Але ми знаємо, що цього недостатньо у короткостроковій перспективі. ВВП України має обрушитися на 30-50% цього року", – сказала очільниця ЄК.

Вона навела оцінку МВФ, згідно з якою починаючи з травня Україні необхідно 5 млрд євро щомісяця лише для того, щоб підтримувати функціонування країни, виплачувати пенсії, зарплати та забезпечувати основні послуги.

Фон дер Ляєн також зазначила, що ЄС не в змозі зробити це наодинці, і вітала оголошену США масштабну фінансову підтримку Україні. Євросоюз також зробить свій внесок, додала вона.

"Але потім, на другому етапі, очікуються ширші зусилля з реконструкції", – наголосила голова Єврокомісії.

За її словами, зараз важко дати точну оцінку, але "економісти говорять про кількасот мільярдів євро". Водночас, зазначила вона, витрати зростають з кожним днем.

"Європа несе особливу відповідальність перед Україною. З нашою підтримкою українці зможуть відновити свою країну для наступного покоління. Саме тому сьогодні я пропоную вам розпочати роботу над амбітним пакетом відновлення для наших українських друзів. Цей пакет має принести величезні інвестиції для задоволення нагальних потреб та проведення необхідних реформ", – заявила фон дер Ляєн.

Вона вважає, що допомога ЄС також "усуне існуючі недоліки української економіки та закладе основи для сталого довгострокового зростання". Глава ЄК вказала при цьому на необхідність заходів у боротьбі з корупцією, приведення правової системи у відповідність до європейських стандартів та радикального підвищення виробничого потенціалу України.

Все це, на її думку, "принесе стабільність та впевненість, необхідні для того, щоб зробити Україну привабливим місцем для прямих іноземних інвестицій". "І, зрештою, це прокладе шлях для майбутнього України в Європейському союзі", – підсумувала голова Європейської комісії.