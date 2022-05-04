Окупанти пошкодили 400 закладів охорони здоров'я – МОЗ

Окупанти пошкодили вже 400 закладів охорони здоров'я, ще 40 медичних закладів зруйновано вщент та відновленню не підлягають.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Через руйнації лікарень сотні тисяч людей втратили безперебійний доступ до необхідної медичної допомоги. У багатьох фронтових та дотичних до лінії фронту регіонах обмежено доступ пацієнтів до важливих ліків", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що російські військові продовжують блокувати гуманітарні конвої, які могли б доставити ліки на тимчасово окуповані території. "Такі дії росіян є справжнім тероризмом", – наголосили у МОЗ.