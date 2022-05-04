Окупанти пошкодили 400 закладів охорони здоров'я – МОЗ
Окупанти пошкодили вже 400 закладів охорони здоров'я, ще 40 медичних закладів зруйновано вщент та відновленню не підлягають.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
"Через руйнації лікарень сотні тисяч людей втратили безперебійний доступ до необхідної медичної допомоги. У багатьох фронтових та дотичних до лінії фронту регіонах обмежено доступ пацієнтів до важливих ліків", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що російські військові продовжують блокувати гуманітарні конвої, які могли б доставити ліки на тимчасово окуповані території. "Такі дії росіян є справжнім тероризмом", – наголосили у МОЗ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Дніпро
показати весь коментар04.05.2022 14:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль