Переробка нафти в Росії впала за місяць на 7%,

На тлі санкцій ЄС і США проти РФ після її вторгнення в Україну обсяг переробки нафти в РФ продовжує скорочуватися. Попередньо, у квітні він зменшився на 7% щодо березня, до 670 тис. тонн на добу.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на дані російського галузевого видання "Петромаркет".

Його підрахунки свідчать, що первинна переробка нафти в Росії у квітні, за попередніми даними, знизилася порівняно з березнем на 7%, до приблизно 670 тисяч тонн на добу.

Причому в межах місяця динаміка теж була негативною: як повідомляло видання 19 квітня, вона становила 675 тис тонн на добу. У Міненерго РФ ще тоді пов'язували зниження переробки нафти щодо минулого місяця насамперед із ремонтними роботами на НПЗ, зазначаючи, що "це щорічне традиційне невелике зниження первинної переробки у квітні-травні", зазначають журналісти.

"Значне зниження рівня середньодобової нафтопереробки продемонстрували Уфимський НПЗ та ТАІФ-НК, які стоять у технологічному простої з 1 та 8 квітня відповідно; Туапсинський НПЗ "Роснефти", який пішов на гарячу циркуляцію ще в середині березня", – зазначає Ганна Лішневецька з "Петромаркету".

Істотне падіння завантаження сировиною спостерігалося також на Комсомольському, Ачинському, Ангарському НПЗ "Роснефти".

Водночас низка НПЗ збільшили завантаження: Кірішський ("Сургутнафтогаз"), Омський ("Газпром нафта"), Новошахтинський ("Петон Інвест Технолоджі" Ігоря Мнушкіна), Нижегородський (ЛУКОЙЛ) та Яйський заводи ("Нафтохімсервіс" Юрія Кушнерова та Олександра Говора).

Ключовою причиною зниження нафтопереробки стали санкції США та ЄС, які ускладнили експорт вітчизняної нафти та нафтопродуктів.