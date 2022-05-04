Внаслідок ракетних ударів на Львівщині без світла залишилися 250 тисяч людей

Унаслідок ракетних ударів, яких увечері 3 травня російські військові завдали по Львівщині, без світла залишилися 85 тис. домогосподарств, тобто близько 250 тис. людей.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Укрінформ.

"Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені. Ще 5 населених пунктів – частково. Приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання", – уточнив він.

За словами Козицького, станом на ранок 4 травня залишаються без електроенергії 630 домогосподарств.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в обласному центрі медичні установи були одразу переключені на резервне живлення, що дозволило уникнути можливих трагедій. Також на резервне електропостачання перевели системи подачі води. Зараз їх вже повернули до звичайного режиму живлення.

Щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки він поінформував, що це двоє людей, які на момент удару перебували поблизу електричних підстанцій.

Вибуховою хвилею пошкодило вікна в житлових будинках та установах, вітражі в одній із церков, зірвало двері з гаражів.

Очільники області і міста наголосили, що ворог цілеспрямовано наносить удар по ланцюжкам постачання, зокрема, гуманітарних вантажів із заходу на схід України.

Зазначимо, що ввечерчі 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровській та Одеській області. Унаслідок ударів було пошкоджено 6 залізничних підстанцій.