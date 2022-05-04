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Єврокомісія пропонує санкції проти білоруського НПЗ "Нафтан", – ЗМІ

евросоюз

Єврокомісія пропонує в рамках шостого пакету санкцій запровадити рестрикції щодо білоруського нафтопереробного заводу "Нафтан".

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерело, передає enkorr.

Єврокомісія також пропонує запровадити рестрикції щодо виробника калійних мінеральних добрив – компанії "Білоруськалій",а також ВАТ "Білоруська калійна компанія". Також очікується відключення від платіжної системи SWIFT низки білоруських банків.

ЄК у середу внесла пропозиції щодо санкцій на розгляд постпредів 27 країн ЄС, рішення щодо них очікується наприкінці тижня, якщо не виникне серйозних розбіжностей.

Автор: 

Білорусь (1590) НПЗ (380) санкції (4481)


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04.05.2022 13:41 Відповісти

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