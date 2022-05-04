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Новини
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Міненерго відклало перехід на кіловат-години у платіжках за газ, – "Нафтогаз"

газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на період воєнного стану відтермінувала введення кіловат-годин у платіжках.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 30 квітня №169 у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні та відповідно до закону "Про ринок природного газу" Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.).

У "Нафтогазі" нагадали, що до воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.

Як повідомлялося, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав перехід на методику обчислення газу в кіловат-годинах замість кубометрів з 1 травня 2022 року. 

Автор: 

газ (7973) Нафтогаз (3326)


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хм,пишуть,що таке треба для інтеграції з європейською системою,лічильники не треба буде міняти,але буде також поле для маніпуляцій,і ціна газу може вирости на 20% ...
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04.05.2022 17:36 Відповісти
Наоборот это должно будет исключить манипуляции и обворовывание конечных потребителей. Газ он бывает разный а цена почему то одинаковая, то есть выделяет меньше количества тепла. В ЕС конечного потребителя не *******. Там платят все за килокалории а не за разведенный примесями газ. А то счетчик крутит как сумасшедший а тепла в доме ноль. Но ******* из Нафтомафии походу просто так не хочет расставаться с барышами.
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04.05.2022 22:36 Відповісти
Вітренко молодець- освоїв поперечно-поздовжний шпагат, ліг та просють.
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04.05.2022 17:36 Відповісти
ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ???!!!
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04.05.2022 17:47 Відповісти
"Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на виконання зобов'язання України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію з ЄС.

У пояснювальній записці також зазначається, що нині існують адміністративні труднощі при оформленні природного газу, що імпортується з країн ЄС, а також при закачуванні газу в ПСГ у режимі митного складу, оскільки газ з Європи заходить на митний кордон України в одиницях енергії (кВт-год), після чого його обсяг перераховується у кубічних метрах.

Зазначимо, що у першому читанні цей законопроект https://biz.censor.net/news/3202271/rada_odobrila_zakonoproekt_ob_uchete_gaza_v_edinitsah_energii, а у липні 2021 року фракція "Слуга народу" https://biz.censor.net/news/3277321/rada_otpravila_na_dorabotku_zakonoproekt_ob_uchete_gaza_v_edinitsah_energii у другому читанні і він був направлений на повторний розгляд. Джерело: https://biz.censor.net/n3297295

Тобто, ВИКОНАННЯ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОУГОДИ ніщо, у порівнянні з "адмін. труднощами"???? І чи не за ті "адмінтруднощі" воює фракція "Слуга народу" ???? Може там є мотивація?????
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04.05.2022 19:16 Відповісти
Блін ... У всіх стоять лічильники на об*єм ... То як і хто буде визначати і перераховувати ?
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04.05.2022 21:18 Відповісти
Скоро дійдемо до того що об'єм газу будемо вимірювати в амперах а швидкість його потоку в вольтах.
Одне тільки всім відомо точно, що всі ці шахєр-махєр фокуси задумані для подальшого зростання ціни газу для нашого народу, та для зростання і без того захмарних зарплат чиновників в Нафтогазі(((
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04.05.2022 23:00 Відповісти

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