Міненерго відклало перехід на кіловат-години у платіжках за газ, – "Нафтогаз"
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на період воєнного стану відтермінувала введення кіловат-годин у платіжках.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 30 квітня №169 у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні та відповідно до закону "Про ринок природного газу" Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.).
У "Нафтогазі" нагадали, що до воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.
Як повідомлялося, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав перехід на методику обчислення газу в кіловат-годинах замість кубометрів з 1 травня 2022 року.
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У пояснювальній записці також зазначається, що нині існують адміністративні труднощі при оформленні природного газу, що імпортується з країн ЄС, а також при закачуванні газу в ПСГ у режимі митного складу, оскільки газ з Європи заходить на митний кордон України в одиницях енергії (кВт-год), після чого його обсяг перераховується у кубічних метрах.
Зазначимо, що у першому читанні цей законопроект https://biz.censor.net/news/3202271/rada_odobrila_zakonoproekt_ob_uchete_gaza_v_edinitsah_energii, а у липні 2021 року фракція "Слуга народу" https://biz.censor.net/news/3277321/rada_otpravila_na_dorabotku_zakonoproekt_ob_uchete_gaza_v_edinitsah_energii у другому читанні і він був направлений на повторний розгляд. Джерело: https://biz.censor.net/n3297295
Тобто, ВИКОНАННЯ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЄВРОУГОДИ ніщо, у порівнянні з "адмін. труднощами"???? І чи не за ті "адмінтруднощі" воює фракція "Слуга народу" ???? Може там є мотивація?????
Одне тільки всім відомо точно, що всі ці шахєр-махєр фокуси задумані для подальшого зростання ціни газу для нашого народу, та для зростання і без того захмарних зарплат чиновників в Нафтогазі(((