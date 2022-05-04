Міненерго відклало перехід на кіловат-години у платіжках за газ, – "Нафтогаз"

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на період воєнного стану відтермінувала введення кіловат-годин у платіжках.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 30 квітня №169 у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні та відповідно до закону "Про ринок природного газу" Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відтерміновує введення кіловат-годин у платіжках", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.).

У "Нафтогазі" нагадали, що до воєнного стану опалювальний сезон 2021-2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками.

Як повідомлялося, 2 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав перехід на методику обчислення газу в кіловат-годинах замість кубометрів з 1 травня 2022 року.