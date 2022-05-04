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В окупованій Макіївці горить нафтобаза. ВIДЕО

макіївка

Вранці, 4 травня, в окупованій Макіївці на Донеччині загорілася нафтобаза.

Про це повідомляють "Новости Донбасса" із посиланням на місцеві та російські ЗМІ, а також соцмережі.

Так, очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що пожежа сталася внаслідок обстрілу. "Приліт" по Червоногвардійському району Макіївки в район нафтобази, рятувальні служби виїхали", – сказав він в ефірі російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Водночас російське видання РИА "Новости" з посиланням на дані сепаратистів повідомляє, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися 4 резервуари по 5 тис. тонн кожен.

За різними даними, одна людина загинула, ще понад 10 отримали опіки та поранення.

В окупованій Макіївці горить нафтобаза 01

В окупованій Макіївці горить нафтобаза 02

В окупованій Макіївці горить нафтобаза 03

Автор: 

Макіївка (5) нафта (4838) пожежа (200) Донецька область (195)


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