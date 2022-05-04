АТБ відновлює роботу ще понад півсотні магазинів

Найбільша національна торговельна мережа "АТБ" швидко відновлює діяльність на звільнених від окупантів територіях України. Якщо раніше компанія рахувала знову відчинені магазини десятками, тепер відлік піде на сотні – за винятком тимчасово окупованих і небезпечних територій, де тривають активні бойові дії.

Таким чином, до кінця травня до працюючих по всій країні магазинів "АТБ" додасться ще понад 50 маркетів, що наново відкриють двері для українців на Київщині. Тож уже більш як 100 із раніше тимчасово зачинених магазинів мережі знову стануть до роботи.

Першими відкриваються магазини, що були законсервовані та із незначними пошкодженнями, які після відходу окупантів, припинення артобстрілів та авіанальотів можуть працювати без серйозних ремонтів. Про це в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine розказав Борис Марков, голова Ради директорів корпорації "АТБ", її гендиректор.

"Зараз ми відновлюємо роботу магазинів. Це насамперед Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська області. Всюди, де є доступність, ми плануємо відкривати. Сподіваюся, якщо не буде військового загострення, ми протягом квітня – травня відкриємо ті магазини, які не потребують великої реконструкції. А магазинів, які потребують цього, на жаль, вже десятки", – повідомив Марков.

Війна змусила мережу "АТБ" призупинити роботу понад 200 її магазинів: вони були пошкоджені, відрізані від основних комунікацій, неможливою була доставка продуктів через активні бойові дії, ворожі обстріли чи окупацію окремих територій. Втім, десятки магазинів "АТБ" в певних містах, де йшли активні бойові дії, до останньої можливості забезпечували людей продуктами харчування, навіть працюючи у великий збиток.

На сьогодні по всій Україні функціонує близько 1 000 магазинів "АТБ", а майже 100 магазинів зачинені – вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях, де компанія не здійснює господарчої діяльності.

Незважаючи на збитки та втрату магазинів, компанія "АТБ" у воєнний час продовжує відкривати нові магазини у мирних регіонах. Свій фірмовий формат у темних кольорах мережа демонструє на Львівщині: громади міст Буськ і Золочів отримали не лише новий магазин, але й великого платника податків – що дуже актуально для них під час економічної скрути, викликаної війною.

У воєнний час компанія "АТБ" залишається найбільшим роботодавцем країни та гарантує своєчасні виплати зарплат і податків до бюджетів різних рівнів, тим самим підтримуючи українську економіку. Сьогодні на підприємствах корпорації "АТБ" офіційно працевлаштовано понад 60 тисяч українців. Це трохи менше, ніж до війни, бо понад 2000 співробітників пішли обороняти кордони України, а більш як 4000 тисячі працівників вирішили залишити країну та звільнилися за власним бажанням.