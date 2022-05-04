Німеччина хоче зобов'язати підсанкційних росіян повідомляти про власність у країні

У Берліні розмірковують, як можна законодавчо зобов'язати громадян РФ, які підпали під європейські санкції, зобов'язати розкривати їхню власність у Німеччині.

Про це повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер за підсумками наради членів уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Обговорюється новий інструмент, який ми перевіряємо всередині кабінету міністрів. Ми перевіряємо, чи можна законодавчо зобов'язати особи, які потрапили в списки санкцій, розкривати предмети їх власності в Німеччині", – сказав він.

За підсумками перевірки на предмети власності можуть бути накладені штрафи, наголосив він.

За словами Лінднера, перший варіант такого законопроєкту може бути представлений вже найближчого понеділка, що б з ним могли працювати депутати бундестагу.