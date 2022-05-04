Німеччина хоче зобов'язати підсанкційних росіян повідомляти про власність у країні
У Берліні розмірковують, як можна законодавчо зобов'язати громадян РФ, які підпали під європейські санкції, зобов'язати розкривати їхню власність у Німеччині.
Про це повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер за підсумками наради членів уряду, передає Інтерфакс-Україна.
"Обговорюється новий інструмент, який ми перевіряємо всередині кабінету міністрів. Ми перевіряємо, чи можна законодавчо зобов'язати особи, які потрапили в списки санкцій, розкривати предмети їх власності в Німеччині", – сказав він.
За підсумками перевірки на предмети власності можуть бути накладені штрафи, наголосив він.
За словами Лінднера, перший варіант такого законопроєкту може бути представлений вже найближчого понеділка, що б з ним могли працювати депутати бундестагу.
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