Харківська ТЕЦ-5 призупинила виробництво електроенергії

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" на початку травня призупинила виробництво електричної та теплової енергії.

Про це заявив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це пов'язано з непродовженням норми про забезпечення ТЕЦ газом на пільгових умовах.

"Наприкінці квітня закінчилася дія положення про ПСО, згідно з яким для генерації ми отримували газ за пільговою ціною – по 7 тис. грн за тисячу кубометрів. Тепер же вартість комерційного газу для нас на рівні 28,6 тис. грн за тисячу кубометрів", – констатував Мінкович.

За його словами, Харківська ТЕЦ-5 пропонувала різні варіанти вирішення цієї проблеми, зокрема встановлення економічно обґрунтованої ціни на додаткову послугу щодо забезпечення регулювання частоти та активної потужності в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України, що дозволило б провідним виробникам електроенергії та тепла працювати, не накопичуючи збитки.

Харківська ТЕЦ-5 до свого припинення щодобово виробляла близько 4,5 млн кВт-год електроенергії для ОЕС України та близько 5 тис. Гкал теплової енергії для споживачів Харківщини.