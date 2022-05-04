Нацкомісія врегулювала проведення робіт з відновлення об'єктів водопостачання

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про запровадження Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з відновлення пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій об’єктів.

Як повідомляється на сайті регулятора, Тимчасовий порядок встановлює алгоритм дій для визначення характеру та масштабів пошкоджень об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення.

Порядок також передбачає встановлення першочергових заходів для відновлення об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, визначення джерел фінансування таких робіт та підтвердження відповідних витрат, а також порядок надання звітності за їх результатами, в тому числі з використанням обладнання чи матеріалів, що були отримані як гуманітарна допомога.

Своїм рішенням НКРЕКП також відновила реалізацію інвестиційних програм на 2022 рік ліцензіатом у галузі централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цим рішенням НКРЕКП скасувала власну постанову №341 від 9 березня, якою було призупинено виконання водоканалами інвестиційних програм на 2022 рік.

Як зазначається у супровідних документах до проєкту рішення, відновлення інвестиційних програм впорядковує відносини в галузі централізованого водопостачання та дренажу в умовах воєнного стану та спрямоване на забезпечення стійкого функціонування сектору комунальних послуг та економіки України в цілому.

Водночас підприємства централізованого водопостачання та дренажу повинні проаналізувати пріоритет та доцільність заходів, передбачених інвестиційними програмами для 2022 року, і, якщо необхідно, запропонувати зміни до них з метою відновлення систем централізованого водопостачання та дренажу, пошкоджених внаслідок бойових дій.