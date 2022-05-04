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Новини
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Половина ввезених після запровадження пільг автомобілів коштують дешевше $3 тисяч, – нардеп

конфискация,автомобили

Майже за місяць після запровадження пільг з сплати ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів в Україну ввезли 29,2 тис. автомобілів, більше половини з них (16,79 тис.) – це авто вартістю до 100 тис. грн.

Про це народний депутат Альона Шкрум ("Батьківщина") повідомила на своїй сторінці у Facebook з посиланням на дані Державної митної служби.

За її даними, ще 11,41 тис. одиниць – це автомобілі вартістю від 100 до 500 тис. грн, 760 одиниць – від 500 тисяч до 1 млн грн, 196 автомобілів вартістю від 1 млн до 2 млн грн і лише 40 одиниць -понад 2 млн грн.

"За місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх – це машини, які є скромними, недорогими, старенькими, ідуть у переважній більшості на армію або потреби тероборони й ЗСУ. Із них також є відсоток, який іде сім'ям… Близько 1000 авто – це машини вартістю більше 500 тис. грн, тобто вже хороші машини для себе, а не для армії, які дозволили українцям зекономити на акцизі та інших податках при ввезені. Всього лише 1 тис. – за цілий місяць на всю Україну. Вважаю це абсолютно не катастрофічним показником", – зазначила депутатка.

Водночас Шкрум погодилася з необхідністю зменшити черги на кордоні, щоб полегшити доставку гуманітарного та автомобілів для армії, але висловила думку, що "всі автомобілі до 100 тис. грн (або навіть 200 тисяч) мають завозитись і надалі без сплати жодних податків, або, принаймні, без підвищеного акцизу".

Вона додала, що подасть відповідні поправки до законопроєкту про скасування пільг при розмитненні авто, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. 

Його автори вказують, що за перший тиждень дії норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів до бюджету не надійшло 350 млн гривень, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.

Автор: 

авто (4167) пільги (275) податки (2460) Державна податкова служба (380)


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Топ коментарі
+14
Ну так он и стоит. В Германии 400, в Польше 600 евро. И только в Украине он стоит уже от 3х штук баксов. Видимо мы богаче чем немцы или поляки. Или дурнее, что позволяем себя обдирать.
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04.05.2022 18:24
+11
Наче доросла людина, а наївна... В Україні люди багаті не тому, що багато мають, а тому що нічого не платять там, де інші платять мільйони.
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04.05.2022 17:18
+10
Убрали акциз и НДС. Которіе нах никому не нужны. Пенсионний и военный остався. Тоже не маленькие деньги. Плюс брокерам, ********, взятки в оп отвезти. Когда вы нажретесь твари? Половину машин на свалку надо выкинуть. Дайте людям обновится. Не лезьте со своими харями. Для Молодёжи это надежда за риски получить нормальное авто до 10 тысяч.
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04.05.2022 17:28
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Так на дорогі машини діє щорічний податок на розкіш , його ніхто і не відміняв, нехай завозять і платять.
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04.05.2022 15:45 Відповісти
Наче доросла людина, а наївна... В Україні люди багаті не тому, що багато мають, а тому що нічого не платять там, де інші платять мільйони.
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04.05.2022 17:18 Відповісти
всі українські лярди вкрадені на розпилі бюджету та побудовані на пільгах з компенсаціями...
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04.05.2022 17:51 Відповісти
дааа, за розмитнення дешвого авто інші платять мільйони, оце ти канєшно висрало. де такі д...би водяться як ти?
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05.05.2022 07:59 Відповісти
Убрали акциз и НДС. Которіе нах никому не нужны. Пенсионний и военный остався. Тоже не маленькие деньги. Плюс брокерам, ********, взятки в оп отвезти. Когда вы нажретесь твари? Половину машин на свалку надо выкинуть. Дайте людям обновится. Не лезьте со своими харями. Для Молодёжи это надежда за риски получить нормальное авто до 10 тысяч.
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04.05.2022 17:28 Відповісти
Барыга-нах с пляжу! У нас шоб ты знало, война! И ты бырыга будешь платить в украинский бюджет все налоги и НДС в том числе. А "поднятся молодым людям" можно. После того, как "молодые люди" вступят в ВСУ и разобьбт врага. Тебе , барыга, не помешало бы тоже записаться. Заодно и победу приблизишь.
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04.05.2022 18:07 Відповісти
та не нервничайте так -это ветераны "мукачевских фронтов" - у них там другие "каклеты"...
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04.05.2022 20:51 Відповісти
Сам ти пишеш з палаючого танку, я правильно розумію?
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04.05.2022 22:48 Відповісти
у тебя не война, а показать говно бяху бабе типа ты крут, на машину сумел...
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04.05.2022 23:25 Відповісти
кацапа, а що вже нє "спецапірация", пнх мерзота.
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05.05.2022 08:00 Відповісти
Якщо пдв нікому не потрібен в Україні, то чому у Німеччині платять пдв при покупці авто?
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04.05.2022 20:19 Відповісти
б.у не платят между частниками
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04.05.2022 22:30 Відповісти
Так СНАЧАЛА ПДВ было оплочено при первой регистрации авто. Причем ПДВ с полной стоимости. Получается ПДВ нового авто заплатили в Германии а будучи старым-оно будет вонять в Украине и убивать здоровье Украинцев и при этом Украина даже налогов не получит? Тогда Украина-это страна-автосвалка
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05.05.2022 10:58 Відповісти
Налоги заложены в цене топлива. В страховке и годовом налоге. Я плачу за страховку 100 евро в месяц и за бензин по 2 евро. А машина самая простая. Надо получать налоги когда ездят. Посмотри на you tube Alex 333, или Плинского как крысы на таможне гребут бабло. Выехать из страны до 100 штук стоило....
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05.05.2022 17:05 Відповісти
Потому что в Германии производят авто, а в Украине - нет Тебе дебилу лишь бы побольше в бюджет бабла отдать на распил? Или ты оттуда и кормишься?
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04.05.2022 23:38 Відповісти
Таких як ти треба було ще три роки тому пустити в розпил, мародер. Натуру не змінить ніяка війна і уговори.
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04.05.2022 21:28 Відповісти
вот такой третий Гольф как на картинке должен стоить $400-600 в зависимости от состояния и никаких пошлин
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04.05.2022 17:33 Відповісти
Ну так он и стоит. В Германии 400, в Польше 600 евро. И только в Украине он стоит уже от 3х штук баксов. Видимо мы богаче чем немцы или поляки. Или дурнее, что позволяем себя обдирать.
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04.05.2022 18:24 Відповісти
Может быть он стоил раньше ? Сейчас все машины подорожали особенно б/у где то на 30% . Например раньше у нас в Великобритании такой гольф и стоил 500-600 фунтов то сейчас 800-900 даже а за 500-600 которые не на ходу.
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04.05.2022 18:53 Відповісти
Инфа неделя плюс минус.
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04.05.2022 19:56 Відповісти
Причем твоя Британия к ЕС? В Британии цены всегда были бахнутые
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04.05.2022 23:39 Відповісти
До того що все усюди подорожчало.Зараз за машину на лом більше дають ніж раніше то чому вони будуть по старим цінам? Можливо ти знайдеш за 400-500 але там буде пробігу тисяч 200 і убита вся куди ще стільки ж треба вкласти мінімум.
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05.05.2022 07:22 Відповісти
У нас всі авто з пробігом 180к на лічильнику, проте з 500к реальним.
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05.05.2022 08:09 Відповісти
Такий гольф як на картинці - це сміття. Він по екології вже не проходить в Україну, а коштує в Німеччині 600 баксів лише тому, що не проходить техогляд і власник попадає на бабло
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04.05.2022 20:30 Відповісти
Зараз немає вимог до екологічного класу б.в. авто що реєструється вперше. Як і у всій європі, до речі. В ВБ можна хоч Шевроле Бель-Еір 1959 року з США на облік поставити. Аби був справний.
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04.05.2022 22:51 Відповісти
По какой нахрен экологии?! На дороги выползли Жигули, Волги и Москвичи! А у него Гольф "не проходит по экологии"!
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04.05.2022 23:40 Відповісти
фурами везуть із Німеччини москвічі і жигулі?! Я щось пропустив
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05.05.2022 12:46 Відповісти
Так поверніть податки лише на авто, вартість яких більше за 500 тис.грн.
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04.05.2022 17:36 Відповісти
Так ото ж заради тих 40 штук вся операція і розроблялась.
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04.05.2022 17:43 Відповісти
а то
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04.05.2022 17:52 Відповісти
Альене Шкрум заняцца в войну больше несем, кроме опустошения бюджета Украины в войну? Хорош "народный дипутат" или кто она там?
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04.05.2022 18:10 Відповісти
??? Какой бюджет? Столько ввезли только потому, что без обдираловки. По старому их просто бы не ввезли, и бюджет всё равно ничего бы не получил.
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04.05.2022 18:22 Відповісти
Украине жертвуют МИЛЛИАРДЫ! А шобла паразитов грабит народ Украины, который остался без имущества и доходов! Продай почку - и пополни бюджет, чтобы вовочке и арахамиям было что разворовывать во время войны!
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04.05.2022 23:42 Відповісти
Не дорогие машины для армии, ТРО, для семей (если только одна машина), то вопросов нет.
Вопросы есть к авто посредникам-перекупам, которые в войну при случае везут перепродать... это мародерство
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04.05.2022 18:11 Відповісти
мародери це наші владоможці. а українцям, якщо зможуть купити дешевше - тільки +
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05.05.2022 12:37 Відповісти
А як українці зможуть купити дешеве авто, якщо кордони закриті? Тільки через рішал і бариг
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05.05.2022 12:59 Відповісти
про решал и барыг я и имел ввиду.
Что они мародеры
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06.05.2022 00:41 Відповісти
Мародёрство, это когда держава снимает с покупателя ещё три цены сверху того, что он заплатил продавцу.
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04.05.2022 18:21 Відповісти
Ну и отлично. Людям уже неначем ездить. Да и цены вырасли на все что хоть бы на жрачку хватило не то что дорогую тачку обслуживать
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04.05.2022 18:35 Відповісти
Знову зелений гнійник людей тримає за дебілів! Поясніть, як може громадянин України ввезти собі авто за пільговими податками, якщо чоловікам від 18 до 60 років виїзд за межі України заборонено?!!! зелені бариги написали закон для таких самих бариг, як і вони самі, бо ніхто крім бариг цим законом не скористається.
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04.05.2022 20:26 Відповісти
Если ты официально зарегистрирован как волонтёр, то открою секрет, можно выезжать за границу с удостоверением. Не обязательно быть "барыгой"
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04.05.2022 21:23 Відповісти
А скільки треба заплатити за корочку волонтьора, якщо я не волонтьор, а слюсар із Чернігова?
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05.05.2022 12:44 Відповісти
Моєму колезі дочка Сітроена пригнала.
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04.05.2022 22:53 Відповісти
Моїй дочці 3 роки, вона може мені пригнати тільки свій триколісний лісапед.
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05.05.2022 12:45 Відповісти
Я не пойму, это какая-то пролетарская ненависть? Почему человек не может купить себе тачку за лимон? Кого то жаба давит? Сколько людей потеряли транспорт, пусть покупают, что хотят, а очереди - это слухи, что даже глава Новой Почты это неоднократно подтверждает.
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04.05.2022 21:42 Відповісти
Миша, ты тот самый убитый брат Ермака?
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04.05.2022 23:44 Відповісти
Та чому ж не може? Може, на здоров'я. Не може він при цьому ігнорувати закони України та не сплачувати податки, комуналку і тд. Що чомусь дуже ******* робити люди з мілліонами в Україні.

Совість треба мать, нє? Використовуєм банальну математику. Якщо ви маєте мільйони, ви можете просто прийти у саолн і купить нову машину. Якщо ви харчуєтесь мівіною, то для вас і 100 гривень зайвих це вже величезний шматок бюджета. То може не треба намагатися вклинитися зі своїми мільйонами в натовп людей, яким роздають безкоштовні обіди?
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05.05.2022 10:31 Відповісти
Украина должна запретить ввоз машин на ДВС. Нужно принять закон о полном переводе Украины на электрокары! Нужно полностью убрать потребление топлива производимого из нефти! И тоже самое нужно делать во всем мире! Нужно провести реинкарнацию Украины в новую лучшую страну!
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04.05.2022 21:54 Відповісти
С чего это вдруг? Как заряжать электрокар на войне? Как его заряжать при отсутствии электричества во время боевых действий? А цену на них вы видели?
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04.05.2022 23:14 Відповісти
А як заряджати двс, якщо палива під час війни немає на азс?
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05.05.2022 12:48 Відповісти
бляхеры зепали честно, за свою чалдящую вонючку родину продадут. нет ума ездь на метро
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04.05.2022 23:23 Відповісти
пойди подмойся раз тебя зепали бляхеры
какое метро между городами и населенными пунктами? дай угадаю - ты за гундосика голосовал судя по умственному развитию?
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04.05.2022 23:45 Відповісти
Дай угадаю-судя по наезду на президента Украины, ты голосовал за роZZийского Плешивого Карлика?
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05.05.2022 07:26 Відповісти
Только разобрались с бляхерами,только убрали с улиц их вонючий пердящий горелым маслом металлолом и автомобили-кострукторы(при ДТП автомобиль на куски и в нем все трупы)-так правительство гениального Зеленского решила еще завезти корчей в неограниченном количестве-чтобы еще больше травить здоровье украинцев и в Украине еще больше был дефицит топлива и ДЕНЕГ. Ведь сначала вывезли дополнительно сотню миллионов на покупку металлолома а потом украинцы каждый месяц будут дополнительно тратить десятки миллионов на покупку импортных нефтепробуктов-обескровливая экономику Украины
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05.05.2022 10:56 Відповісти
ПЕРВЫЙ РАЗ МОЛОДЕЦ ДЕПУТАТ,МАШИНЫ СТОЯТ В ГЕРМАНИИ 600_800. И НАШИ РАБОТЯГИ НЕ ЗРЯ ТАМ ИХ БЕРУТ ПОД ЖОПУ ,ЧТОБЫ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ.ЕЗДИТЬ НА РАБОТУ И ТД.
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05.05.2022 02:36 Відповісти
Твій молодєц дєпутат - дєгєнєрат. Пояснюю:
- в Україні заборонено виїзд закордон чоловікам у віці 18-60р

- в Україні неможливо придбати євро у банку

- в Україні неможливо закинути на банківську картку в євро - гривні.

Так де тут молодєц, якщо від зниження податку виграли тільки бариги і рішали. Прості роботяги не мають змогу законно поїхати і привезти собі авто.
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05.05.2022 12:56 Відповісти
Сделайте это на постоянной основе для не элитных авто и не будет никаких очередей, тем более в военное время.
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05.05.2022 10:14 Відповісти
В Стране война а правительство сделало лазекйку чтобы спекулянты накупили меьаллолома и таким образом вывезли из Украины сотни миллионов долларов. Из стравны у которой итак катастрофически не хватает финансов. Уже завезли во много раз больше автомобилй чем было повреждено в результате войны. Нужно снижать налоги не на ввоз металолома а на бизнес внутри Украины,на производство внутри Украины,на строительство внутри Украины. Нужно поддерживать экономику Украины а не экономику Евросоюза!
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05.05.2022 10:50 Відповісти

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