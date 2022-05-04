Половина ввезених після запровадження пільг автомобілів коштують дешевше $3 тисяч, – нардеп

Майже за місяць після запровадження пільг з сплати ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів в Україну ввезли 29,2 тис. автомобілів, більше половини з них (16,79 тис.) – це авто вартістю до 100 тис. грн.

Про це народний депутат Альона Шкрум ("Батьківщина") повідомила на своїй сторінці у Facebook з посиланням на дані Державної митної служби.

За її даними, ще 11,41 тис. одиниць – це автомобілі вартістю від 100 до 500 тис. грн, 760 одиниць – від 500 тисяч до 1 млн грн, 196 автомобілів вартістю від 1 млн до 2 млн грн і лише 40 одиниць -понад 2 млн грн.

"За місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх – це машини, які є скромними, недорогими, старенькими, ідуть у переважній більшості на армію або потреби тероборони й ЗСУ. Із них також є відсоток, який іде сім'ям… Близько 1000 авто – це машини вартістю більше 500 тис. грн, тобто вже хороші машини для себе, а не для армії, які дозволили українцям зекономити на акцизі та інших податках при ввезені. Всього лише 1 тис. – за цілий місяць на всю Україну. Вважаю це абсолютно не катастрофічним показником", – зазначила депутатка.

Водночас Шкрум погодилася з необхідністю зменшити черги на кордоні, щоб полегшити доставку гуманітарного та автомобілів для армії, але висловила думку, що "всі автомобілі до 100 тис. грн (або навіть 200 тисяч) мають завозитись і надалі без сплати жодних податків, або, принаймні, без підвищеного акцизу".

Вона додала, що подасть відповідні поправки до законопроєкту про скасування пільг при розмитненні авто, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що за перший тиждень дії норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів до бюджету не надійшло 350 млн гривень, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.