18 небанківських фінансових компаній залишили ринок у квітні, – НБУ

У квітні кількість учасників небанківського фінансового ринку України зменшилася до 1 664 (станом на 30 квітня) із 1 682 (станом на 31 березня). Кількість банків станом на 30 квітня не змінилася і становить 69.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зазначається, що впродовж квітня Національний банк не реєстрував нових учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Водночас із реєстрів примусово виключено 18 кредитних спілок.

Станом на 30 квітня на небанківському ринку працювали 132 страховики non-life (порівняно з попереднім місяцем кількість не змінилася) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася), 197 ломбардів (кількість не змінилася), 187 кредитних спілок (було 205), 110 лізингових компаній (кількість не змінилася), 894 фінансові компанії (кількість не змінилася), 64 страхові брокери (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи (у квітні було припинено визнання небанківської фінансової групи "Аверс").

На платіжному ринку діє 37 національних платіжних систем (у березні було 38), ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем. У квітні було скасовано реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи Unite Express, створеної резидентами.

У квітні до Національного банку надійшло 23 запити від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 8. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 7, страховиків – 8.

Нагадаємо, 11 лютого 2022 року набрав чинності закон України "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Прикінцевими та перехідними положеннями закону передбачено, що Національний банк у встановленому ним порядку виключає з Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, надавачів фінансових послуг, місцезнаходженням яких на день набрання чинності цим законом (11 лютого 2022 року) є тимчасово окупована територія України або територія проведення операції Об’єднаних сил.