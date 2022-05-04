Мінінфраструктури збільшить максимальний строк експлуатації вагонів-цистерн

Міністерство інфраструктури збільшить граничний строк експлуатації вагонів-цистерн.

Таку інформацію оприлюднив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, передає Rail.insider.

Як повідомляється, Ткачов оприлюднив "Довідку до наказу Міністерства інфраструктури України від 29 березня 2022 року №267 "Про затвердження змін до строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)".

Наказом збільшується граничний строк експлуатації вагонів-цистерн для перевезення харчових продуктів з 45 до 60 років, а також встановлюються строки продовження експлуатації вагонів-цистерн для перевезення в’язких нафтопродуктів, які не були раніше встановлені.

"Таким чином у 2022-2023 роках всі існуючі вагони-цистерни для перевезення харчових продуктів та вагони-цистерни для перевезення в’язких нафтопродуктів зможуть пройти діагностування та продовжити експлуатацію", – наголошується в документі.

Як пояснивТкачов, наразі наказ Мінінфраструктури №267 перебуває на реєстрації в Мін’юсті.