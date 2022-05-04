"Укравтодор" відновив рух Варшавською трасою від Києва до Житомира, – Кубраков

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") відновило рух Варшавською трасою (М-07 Київ – Ковель – Ягодин) на відрізку від Києва до Житомира.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сполучення Київ – Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі. Відкрили рух мостом через річку Тетерів. Цей насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту – встановлено бетонні блоки", – написав Кубраков.

Він нагадав, що після звільнення Київщині від російських окупантів та розмінування "Укравтодор" розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону.

"На Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди. На сьогодні, по всім цим зруйнованим мостам забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин", – додав міністр.