Один з найбільших постачальників насіння припинить роботу в Росії

Відомий американський виробник засобів захисту рослин та насіння Corteva Agriscience (сільськогосподарський підрозділ одного з найбільших у світі виробників насіння DowDuPont), приняла рішення припинити роботу в Росії через напад на Україну.

Як повідомляється на сайті компанії, Corteva вже призупинила нові продажі продукції на російському ринку, а тепер підготує план припинення виробництва та підприємницької діяльності в РФ.

"Враховуючи вплив війни на глобальну продовольчу безпеку, компанія передасть насіння Україні, Африці та регіону Близького Сходу на вегетаційний сезон 2023 року, щоб зменшити вплив на світове виробництво їжі", – зазначається у повідомленні.

Corteva Agriscience – інтегрована компанія, яка займається виробництвом насіння сільгоспкультур (бренд Pioneer), засобами захисту рослин та запровадженням цифрових технологій у аграрній сфері. Створена внаслідок об'єднання DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection, Dow AgroScience.

До складу Corteva Agriscience входять ТОВ "Піонер Насіння Україна" – комерційний офіс компанії, розташований у Києві (забезпечує продаж насіння бренду Pioneer).

В Росії Corteva має два офіси – у Москві та Ростові-на-Дону, її дистрибуторами в РФ є понад 160 місцевих компаній.

У 2019 році разом зі своїм глобальним партнером Remington Seeds компанія побудувала у Ставропольському краї насіннєвий завод для сортування, калібрування, обробки та пакування насіння.

За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виручка компанії "Кортева Агрісаєнс Рус" у 2021 році зросла до 14,1 млрд рублів з 11,8 млрд рублів у 2020 році, чистий прибуток – до 1,79 млрд рублів з 858,3 млн рублів відповідно. За останні п'ять років виручка компанії в РФ збільшилася більш ніж удвічі, чистий прибуток – майже у дев'ять разів.