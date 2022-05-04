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Американський виробник обладнання Emerson продасть завод в Росії

emerson

Американська транснаціональна корпорація Emerson, яка спеціалізується на розробці технологічних рішень для промисловості та бізнесу, прийняла рішення про припинення роботи в Росії.

Про це заявив президент та головний виконавчий директор Emerson Лал Карсанбхай, повідомляється на сайті компанії.

"Сьогодні Emerson також оголошує про наше рішення про вихід з нашого бізнесу в Росії, в рамках цього виходу ми вивчаємо стратегічні варіанти продажу частки в Metran, нашої дочірньої виробничої компанії, що базується в Росії", – зазначив голова компанії.

Він уточнив, що Emerson сподівається на впорядковану передачу цих активів і підтримає працівників у цьому процесі.

В Росії компанії Emerson належить "Промислова Група "Метран" – підприємство, розташоване в м. Челябінську, яке виробляє регулюючі клапани та регулятори, розподілені системи управління, засоби вимірювання тиску, температури, витрат, метрологічне обладнання та іншу апаратуру.

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виробництво (1305) росія (14387) США (4964)


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