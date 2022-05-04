Кабмін дозволить подавати декларації на отримання ліцензій для бізнесу через "Дію"

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає створення механізму подання підприємцями декларацій для отримання дозволів та ліцензій через портал та додаток "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Скористатися цими можливостями підприємці зможуть уже найближчим часом. А наразі декларації прийматиме Міністерство економіки, яке передаватиме їх відповідним установам", – зазначається у повідомленні.

Водночас Кабмін уточнив перелік відомостей, які підприємець повинен зазначити у декларації про провадження господарської діяльності.

Нагадаємо, у березні уряд максимально спростив умови для старту або продовження роботи бізнесу, закріпивши на законодавчому рівні право на ведення господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану без оформлення дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів влади.