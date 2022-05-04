Молдова ввела нові правила перетину кордону для українських біженців

Громадяни України, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, у тому числі зі строком дії, що збіг, зможуть покинути країну, пред'явивши той самий документ.

Таке рішення ухвалила на засіданні 4 травня Національна комісія з надзвичайних ситуацій країни, передає NewsMaker.

У рішенні комісії зазначено, що ці умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати лише один раз.

Також комісія з надзвичайних ситуацій скоригувала заходи захисту дітей із груп ризику та дітей, розлучених з батьками. Особи, відповідальні за прийом неповнолітніх із України, проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту.

Згідно з останніми даними, з початку вторгнення Росії в Україну до Молдови в'їхало близько 450 тис. українських біженців. Прикордонна поліція дозволила їм в'їзд без паспортів, лише на підставі внутрішніх документів, що засвідчують особу, та без пред'явлення ковід-сертифікатів, які тоді були потрібні.

Наразі на території Молдови залишається понад 93 тис. українських біженців, з них 47,6 тис. – неповнолітні.