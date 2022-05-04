Єврокомісія погодила програму підтримки для бізнесу Німеччини на 11 мільярдів євро

Європейська Комісія погодила схему державної підтримки Німеччини для підприємств і компаній, що зазнають втрат унаслідок російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Європейська комісія схвалила захисну схему Німеччини з бюджетом близько 11 млрд євро на підтримку компаній у різних секторах в контексті російського вторгнення в Україну. Ця схема була ухвалена відповідно до Тимчасових кризових правил щодо державної допомоги, які були ухвалені Європейською Комісією 23 березня 2022 року", – сказано в повідомленні.

Відповідно до схеми, що запроваджується Німеччиною, державна допомога буде регулюватися на федеральному, регіональному рівнях, а також на рівні місцевих адміністрацій і здійснюватиметься у формі фінансових гарантій за кредитами або субсидованих кредитів. З огляду на високий рівень економічної невизначеності ця схема має забезпечити належний рівень ліквідності для компаній, що потрапили у скрутне становище та потребують допомоги.

Передбачені заходи можуть запроваджуватися в усіх секторах економіки, за винятком кредитних і фінансових інституцій.

"Ця парасолькова схема дасть змогу Німеччині послабити економічний вплив війни Путіна проти України і підтримати компанії у різних секторах, що постраждали від кризи та економічних санкцій. Ми продовжуємо підтримувати Україну та її народ. Водночас ми працюємо з країнами-членами, щоб забезпечити запровадження національних схем підтримки, які мають здійснюватися вчасно, скоординовано та ефективно, з одночасним захистом правового поля на Єдиному ринку", – зауважила виконавчий віце-президент Єврокомісії Маргрете Вестагер.