Австрія вирішила ліквідувати найбільшу "дочку" російського "Сбєрбанку" в Європі

Австрійські регулятори вирішили ліквідувати Sberbank Europe – найбільшу європейську "дочку" російського державного "Сбєрбанку".

Про це рішення було оголошено за кілька годин до того, як Брюссель запропонував нові санкції проти Росії, які передбачають відключення "Сбєрбанку" від системи обміну фінансовою інформацією SWIFT, повідомляє The Financial Times.

Видання зазначає, що Sberbank Europe вже зіткнувся з відтоком депозитів у березні, після чого до банку було застосовано спеціальні заходи австрійської схеми гарантування вкладів.

Згідно з планом ліквідації, Sberbank Europe погасить 428 мільйонів євро екстренних позик, отриманих від Австрійського національного банку та Європейського центрального банку та ще 900 мільйонів євро, використаних за останні два місяці за схемою гарантій.

Ці борги будуть погашені за рахунок коштів, які вдалося отримати від продажу портфеля активів Sberbank Europe консорціуму інвесторів, у тому числі австрійському Bawag і DenizBank з ОАЕ. Загальна вартість цієї угоди не розголошується.

"(Завдяки угоді – ред.) вдалося уникнути неплатоспроможності Sberbank Europe та досягти найкращого результату для наших клієнтів, співробітників, партнерів по співпраці та, не в останню чергу, для австрійського фінансового ринку", – зазначила виконавчий директор Sberbank Europe Соня Саркозі.

Згідно з його останніми публічними корпоративними документами, у банку працювало 3800 осіб, він керував 187 відділеннями по всій Центральній Європі з активами в 12,9 млрд євро, обслуговуючи 770 тисяч клієнтів.

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Як повідомлялося, одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну США запровадили санкції проти найбільшої фінансової установи Росії — "Сбєрбанку", включно з 25 дочірніми компаніями.

Після цього Європейський центробанк заявив про можливе банкрутство Sberbank Europe AG та його дочірніх компаній у Хорватії та Словенії через погіршення ситуації з ліквідністю.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".