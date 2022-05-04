Путін доручив виплачувати дивіденди іноземним власникам російських компаній в рублях

Російськи президент Владімір Путін підписав указ, яким фактично блокується виплата частини прибутку чи дивідендів російськими компаніями на користь їх власників з країн, які сама РФ визначила "недружніми".

Відповідний указ від 4 травня оприлюднено на сайті Кремля.

Згідно з документом, у випадку прийняття рішення про розподіл прибутку компаніями-резидентами РФ іноземним власникам здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Путіним в указі від 5 березня, в якому йдеться про повернення валютних боргів в рублях.

Зокрема, інвестори з "недружніх" країн зможуть отримати свої виплати лише на рахунки типу "С", конвертувати з них кошти у валюту можна лише з дозволу російської влади та за умови відновлення доступу РФ до валютних рахунків, заблокованих країнами Заходу.

Винятки з нового указу Путіна уповноважені встановлювати Центробанк РФ (щодо виконання зобов'язань із виплати прибутку фінансових організацій) та Мінфін РФ.

Як повідомлялося, на початку квітня з огляду на указ Путіна від 5 березня Мінфін РФ здійснив виплати у рублях за доларовими євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках. Однак після повідомлень міжнародних рейтингових агентств про те, що це буде розцінюватися як дефолт, Мінфін РФ в останній момент провів ці виплати у доларах США.