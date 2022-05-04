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"Укрзалізниця" відновила рух швидкісного потяга з Києва в Дніпро

поезд

"Укрзалізниця" з 6 травня відновить регулярне курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ – Дніпро.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 06:02, а прибуватиме до Дніпра – о 13:30.

Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.

В компанії уточнили, що квитки на цей поїзд уже надійшли у продаж.

Автор: 

Дніпро (518) Київ (4707) потяг (1300) Укрзалізниця (4804)


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