"Укрзалізниця" відновила рух швидкісного потяга з Києва в Дніпро
"Укрзалізниця" з 6 травня відновить регулярне курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ – Дніпро.
Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 06:02, а прибуватиме до Дніпра – о 13:30.
Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.
В компанії уточнили, що квитки на цей поїзд уже надійшли у продаж.
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