Влада Франції арештувала віллу російського мільярдера Фрідмана у Сен-Тропе

Генеральне казначейство Франції внесло віллу Copab у Сен-Тропе до переліку "заморожених" активів.

Рішення внести елітну нерухомість родини російського олігарха Міхаіла Фрідмана до списку "замороженого" майна генеральне казначейство Франції ухвалило 3 травня, повідомляє програма "Схеми" (Радіо Свобода).

Раніше журналісти з’ясували, що ця вілла на Лазуровому узбережжі належить родині Фрідмана через французьку компанії SNC Copab. Вілла здається в оренду і може приносити родині олігарха 180-440 тисяч євро щомісяця.

Влада Франції "заморозила" віллу у зв’язку з санкціями проти Фрідмана, накладеними Європейським союзом.

Вілла на 580 метрів прямо біля берега моря у містечку Сен-Тропе має назву Copab. На території вілли також є басейн, сауна, хамам, джакузі та окремий майданчик для гелікоптера.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадив санкції проти Міхаіла Фрідмана 28 лютого через його зв’язки з адміністрацією Путіна. Санкційні обмеження передбачають заморожування активів, заборону на перерахування коштів та заборону в’їзду на територію ЄС.