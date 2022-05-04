Електропостачання за добу відновлено для 129 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу відновлено електропостачання близько 129,5 тис. українських споживачів.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Зокрема, у Львівській області — 84,5 тис., Донецькій – 23,6 тис., Київській – 8,3 тис., Закарпатській — 7,8 тис., Харківській області – 3,5 тис., Луганській — 1,45 тис., Миколаївській – 400 споживачам.

Станом на 4 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 815 населених пунктів, загалом понад 680 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 302 тис. споживачів, Харківській — 176,5 тис., Луганській – 97,8 тис.

Без газопостачання залишаються майже 230 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц. Всі види електростанцій продовжують працювати згідно графіка.

Відновлення магістральних електромереж триває цілодобово. Вночі включена в роботу одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті. Продовжуються аварійно-відновлювані роботи на Київщині, Сумщині, Чернігівщині. Одразу на кількох високовольтних лініях 750 кВ та 330 кВ міняють металеві та залізобетонні опори, ремонтують кілометри проводів. Одночасно разом із саперами готуються безпечні майданчики для наступних етапів ремонтних робіт. Також ведеться монтаж обладнання 750 кВ на двох підстанціях.

Усі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

"Оператор ГТС" продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів – промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях. Через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.