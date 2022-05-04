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Новини
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Окупанти зруйнували склад з 1,6 мільйона пляшок вина під Києвом. ФОТО

goodwine

Попадання російської ракети повністю зруйнувало склад компанії GoodWine у ​​селі Стоянка Бучанського району Київської області.

Як повідомили в компанії, внаслідок потрапляння ракети та пожежі знищено всі 10 тисяч кв. м площі складу, пише НВ Бізнес.

На ньому зберігалися вино, міцні напої, продукти, пиво, вода та безалкогольні напої, аксесуари для дому, книги, декор.

"На складі було 1,6 млн пляшок вина, включаючи 15 тис. колекційних", – уточнили в компанії.

Там додали, що сьогодні GoodWine організував складську логістику на своїх об'єктах компанії.

"У майбутньому плануємо реорганізувати склад у партнерстві із логістичним оператором за межами Києва. Загальну суму збитків оцінюємо у 15 млн євро", – зазначили в компанії.

Окупанти зруйнували склад з 1,6 мільйона пляшок вина під Києвом 01

Окупанти зруйнували склад з 1,6 мільйона пляшок вина під Києвом 02

Окупанти зруйнували склад з 1,6 мільйона пляшок вина під Києвом 03

Автор: 

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Только за этот склад с вином, кацапов нужно бомбить нещадно
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04.05.2022 21:09 Відповісти
Будуйте склад в Трускавці, там і від мацкви дальше і алкашів рускагаварящіх панаєхала!
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04.05.2022 22:01 Відповісти
бутылки обгоревшие но целые. отмоют,новые наклейки и как коллекционные,пережившие бомбардировку, пойдут еще дороже чем стоили.
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04.05.2022 22:46 Відповісти
так для колекції можливо,навіть на захід можна продать,але споживати вже не можна через високі температури саме як харчовий товар він зіпсований.
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05.05.2022 00:55 Відповісти
Порошковий сурогат, що масово продають не можна називати вином
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06.05.2022 09:19 Відповісти

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