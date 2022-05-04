Окупанти зруйнували склад з 1,6 мільйона пляшок вина під Києвом. ФОТО
Попадання російської ракети повністю зруйнувало склад компанії GoodWine у селі Стоянка Бучанського району Київської області.
Як повідомили в компанії, внаслідок потрапляння ракети та пожежі знищено всі 10 тисяч кв. м площі складу, пише НВ Бізнес.
На ньому зберігалися вино, міцні напої, продукти, пиво, вода та безалкогольні напої, аксесуари для дому, книги, декор.
"На складі було 1,6 млн пляшок вина, включаючи 15 тис. колекційних", – уточнили в компанії.
Там додали, що сьогодні GoodWine організував складську логістику на своїх об'єктах компанії.
"У майбутньому плануємо реорганізувати склад у партнерстві із логістичним оператором за межами Києва. Загальну суму збитків оцінюємо у 15 млн євро", – зазначили в компанії.
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Дима Ветер
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