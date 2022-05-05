Кабмін створить реєстр пошкодженого та знищеного Росією майна

Кабінет міністрів України постановив створити Держреєстр пошкодженого та знищеного Росією майна українців.

Про це повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Зокрема, постановою розширюється перелік об’єктів нерухомого майна, щодо яких подаватиметься інформаційне повідомлення про пошкодження та знищення. Відтепер його можна буде подати щодо всіх видів об’єктів нерухомого майна, об’єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт, їх складових, спільного майна багатоквартирного будинку, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (зокрема, лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури).

Також розширюється перелік суб’єктів, які мають право подати державі повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно. Відтепер це зможуть робити також спадкоємці фізичних осіб і юридичні особи.

Буде створений Держреєстр майна, пошкодженого та знищеного Росією. Він функціонуватиме як єдина державна інформаційно-комунікаційна система, яка призначена для збирання, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно, просторові координати об'єктів, осіб, нерухоме майно яких пошкоджено або знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок пошкодження такого майна.

Держателем Реєстру пошкодженого та знищеного майна буде Мінінфраструктури, адміністратором – ДП "Дія" від Мінцифри.

Додавати до переліку суб’єктів, які можуть отримувати з Реєстру інформацію щодо пошкодженого або знищеного житла, постачальників комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителів багатоквартирних будинків, гуртожитків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів. Завдяки цьому суб’єкти господарювання гарантовано отримуватимуть достовірну інформацію стосовно руйнацій, і зможуть швидко звільняти від сплати за комунальні послуги власників зруйнованого житла.