Україна приєднається до Конвенції про вплив промислових аварій

Україна приєднається до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій.

Відповідний законопроєкт прийняла Верховна Рада України, повідомляє Міндовкілля.

"Для України в сьогоднішніх умовах, коли окупант обстрілює промислові об'єкти та провокує масштабні аварії на нашій території, важливо використовувати всі доступні міжнародні правові інструменти, щоб убезпечити громадян і довкілля від наслідків "руського миру". Це важливо і для інших країн, адже такі аварії несуть у собі ризики транскордонного впливу. Долучення до Конвенції – це об'єднання зусиль з європейськими країнами, США, Канадою, заручення міжнародною підтримкою та допомогою у вирішенні зазначених питань", – прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Участь у Конвенції дає Україні:

можливість повноцінної співпраці із іншими країнами-учасниками Конвенції з метою захисту людей і навколишнього середовища від промислових аварій, що можуть мати транскордонний вплив;

створення сумісних систем оповіщення про аварії та обміну інформацією, необхідною для протидії транскордонному впливу;

можливість отримати допомогу в рамках Конвенції для збільшення власного потенціалу та обміну досвідом у питаннях запобігання, готовності до аварій та ліквідації їх наслідків;

використання Конвенції як додаткового правового механізму у разі, коли аварія, що виникла на території іншої країни, спровокувала наслідки і на нашій території.

"Участь у Конвенції важлива для нас і в мирний час, адже це спільні зусилля по запобіганню промисловим аваріям, розробка відповідних методів та технологій, спільне проведення необхідних досліджень, обмін сучасними технологіями у відповідній сфері", – зазначив міністр.