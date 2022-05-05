Мішель заявив про початок європейського Плану Маршалла для України

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що донорська конференція, яка відбудеться в Варшаві, стане відправною для європейського плану Маршалла для України, яка потребує допомоги через війну, що проти неї розв'язала РФ.

Таку думку Мішель висловив напередодні конференції, в якій він візьме участь, передає Інтерфакс-Україна.

"На мій погляд, ця конференція має бути відправною точкою для якогось європейського плану Маршалла для України. Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати потужний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо", – сказав президент Євроради в інтерв'ю агентству.

При цьому він провів порівняння нинішніх подій з подіями "минулого століття, коли далекоглядні люди вирішили інвестувати, щоб відновити європейський континент після Другої світової війни". "Зараз, у цьому столітті, війна проти України є людською трагедією, що означає, що далекоглядні лідери сьогодні повинні встати і дати сигнал, що ми будемо мужні, будемо тверді, щоб підтримати Україну не лише словом, не лише промовами – цього недостатньо – потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля", – додав Мішель.

Водночас він нагадав, що ідея трастового фонду була висловлена безпосередньо президентом України Володимиром Зеленським і кілька тижнів тому. Крім того, Мішель позначив три пріоритети та три цілі, які він бачить для використання трастового фонду.

"По-перше, це є гуманітарна допомога. Ми хочемо переконатися, що українська влада отримує максимальну підтримку для надання необхідної гуманітарної допомоги людям в Україні, які страждають через всі ці звірства і труднощі. Перша мета – гуманітарна підтримка. Друга мета – ліквідність. Важливо якнайбільше підтримати Україну бюджетною підтримкою, грантами та кредитами – підтримати країну максимально на економічному рівні. Саме тому ми вважаємо, що цей трастовий фонд може бути корисним і для того, щоб дати сильний сигнал впевненості, довіри та надати можливість уряду, владі керувати країною у короткостроковій та середньостроковій перспективі. І третій пункт – відновлення країни", – наголосив він.

На думку Мішеля, трастовий фонд має бути активовано "якнайшвидше". "Це означає, що це обговорення (на конференції) має стати відправною точкою. Тут ми намагатимемося зробити наші зусилля більш скоординованими, більш масованими. Це має бути метою. І важливо, на мій погляд, що влада України зможе найближчими днями і тижнями мати гроші, необхідні їм для досягнення трьох цілей, які я назвав: гуманітарна підтримка, ліквідність і розпочати відновлення країни", – наголосив президент Європейської ради.

Говорячи про відновлення повоєнної України, Мішель зазначив, що "мета не в тому, щоб відновити Україну минулого". "Мета – побудувати сучасну, процвітаючу, спрямовану на майбутнє Україну. Це означає, наприклад, що коли буде відновлення інфраструктури, її важливо відновлювати відповідно до потреб майбутнього, зважаючи на зміну клімату, цифрову трансформацію світу та ті проблеми, з якими ми стикаємося в ЄС та з якими стикається весь світ", – пояснив він.