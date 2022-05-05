Голова МВС анонсував відновлення роботи камер автофіксації швидкості

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.

Про це він повідомив в ефірі "Єдиних новин", коментуючи масштабну ДТП у Рівненській області, яка сталася 3 травня.

"Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років. На жаль, ми можемо озвучити щодо 26 загиблих та 12 поранених, які знаходяться межі життя і смерті. Тобто число загиблих може поповнитися", – цитує його пресслужба МВС.

Він нагадав, що в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.

"Через те, що на зустрічну смугу виїхав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, який здійснював маневр обгону, не впорався з керуванням там здійснив зіткнення з бензовозом. Своєю чергою авто з пальним виїхало на зустрічну смугу та зіткнулось із пасажирським автобусом Setra, де перебували 35 пасажирів, а також водій. Відбувся вибух, люди одночасно загинули", – уточнив деталі міністр.

Під час ефіру Монастирський анонсував, що через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості.