Президент Європейської ради підтримує передачу Україні 10% Спеціальних прав запозичення

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловлюється за підтримку ідеї передачі Україні 10% Спеціальних прав запозичення (Special Drawing Rights).

Про це він повідомив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Це теж тема, яку я обговорював безпосередньо з Президентом та згадав про підтримку цієї ідеї. Ми перебуваємо в тісному контакті з МВФ, а також із різними країнами світу та ЄС. Я думаю, що насправді цей варіант є цікавим, і ми маємо розглянути його, щоб побачити, чи можливо це і для яких держав-членів буде можливо прийняти таке рішення", – сказав Мішель.



Говорячи про можливе юридичне вирішення цього питання, президент Євроради нагадав, що воно перебуває у компетенції держав-членів.

"Це рішення держав-членів на національному рівні. Але в якості голови Європейської ради, і українські друзі про це знають, вони можуть розраховувати на мене, щоб підтримати цю ідею. Чи це буде відразу 10%, чи ми почнемо з 5% і постараємося зібрати більше – треба подивитися, що можливо, що реально, звісно. Але я прихильник цієї ідеї", – пояснив він.