Уряд планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального.

Про це вона зазначила під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає пресслужба ОП.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит", – сказала Свириденко й додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі.

Вона також відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

Міністерка зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.