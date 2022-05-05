Велика Британія виділила ще 45 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги Україні

Уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш уразливих людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.



Зазначається, що із цих коштів 15 млн фунтів стерлінгів підуть до Українського гуманітарного фонду ООН для подолання сексуального та гендерного насильства. Ще 15 млн будуть перераховані ЮНІСЕФ для фінансування надання життєво важливих послуг, таких як харчування вагітних жінок та підтримка психічного здоров’я дітей.



Крім того, Велика Британія забезпечить подальші поставки медичних товарів включаючи набори для догляду за ранами для понад 220 тис. пацієнтів і близько 380 тис. упаковок медикаментів.

У британському уряді зауважили, що майже 16 млн людей потребують гуманітарної допомоги в Україні. Із початку вторгнення РФ за кордон виїхало понад п’ять млн українських біженців, що є найбільшою кризою біженців з часів Другої світової війни.