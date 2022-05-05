Уже 500 підприємств переїхали із зон бойових дій у безпечні райони України, 300 із них уже поновили роботу.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"В умовах воєнного стану продовжуємо працювати над збереженням українського бізнесу, який знаходиться в зоні бойових дій. Вже пів тисячі підприємств переміщено в безпечні локації, 300 з них продовжили свою роботу", – написав він.

Зазначається, що ще 122 підприємства перебувають у процесі релокації бізнесу.

Програма релокації передбачає державну допомогу у підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу, підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

Переміщення обладнання підприємства здійснюється силами "Укрзалізниці" та "Укрпошти", у разі потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

Програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.