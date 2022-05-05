"Приватбанк" запустив функцію розпізнавання клієнтів за голосом

Державний "Приватбанк" запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що розпізнавання голосу клієнта спрощує обслуговування за телефоном без традиційних додаткових питань безпеки.

У банку пояснили; щоб скористатися новою технологією безпечного обслуговування, треба через веб-версію "Приват24" створити голосовий зліпок – запис голосу. Надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система швидко розпізнаватиме клієнта.