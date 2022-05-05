Мережі АЗС знову підвищили ціни на автогаз
Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 5 травня на 53 копійки – до 31,43 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Найбільшу і водночас рекордну ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею "Нефтек" – 34,99 грн/л (+1 грн/л до 4 травня).
У столичній мережі "Авантаж" ціна продукту збільшилася на 1,95 грн – до 31,95 грн/л.
На 1 грн збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 31,38 грн/л. На станціях BVS автогаз здорожчав на 1,5 грн – до 32,99 грн/л відповідно.
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tigrazloy #487552
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