Мережі АЗС знову підвищили ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 5 травня на 53 копійки – до 31,43 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільшу і водночас рекордну ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею "Нефтек" – 34,99 грн/л (+1 грн/л до 4 травня).

У столичній мережі "Авантаж" ціна продукту збільшилася на 1,95 грн – до 31,95 грн/л.

На 1 грн збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 31,38 грн/л. На станціях BVS автогаз здорожчав на 1,5 грн – до 32,99 грн/л відповідно.