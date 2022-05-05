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Новини
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Мережі АЗС знову підвищили ціни на автогаз

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 5 травня на 53 копійки – до 31,43 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільшу і водночас рекордну ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею "Нефтек" – 34,99 грн/л (+1 грн/л до 4 травня).

У столичній мережі "Авантаж" ціна продукту збільшилася на 1,95 грн – до 31,95 грн/л.

На 1 грн збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 31,38 грн/л. На станціях BVS автогаз здорожчав на 1,5 грн – до 32,99 грн/л відповідно.

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АЗС (1594) ціни (3533) скраплений газ (1147)


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А сенс підвищувати ціну на те чого немає? Заправитись практично не реально нічим, пального.net
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05.05.2022 12:34 Відповісти
Дивлячись де. На Київщині газ місцями є (на відміну від бензину чи дизпалива)
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05.05.2022 17:28 Відповісти
Якраз дизпаливо ще є, а от бензин на окко лише до десятої ранку. Ну можна ще брсм спиртовий знайти.
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05.05.2022 20:16 Відповісти
Ну так яйця прижміть цим покидькам які штучно це роблять.
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05.05.2022 20:49 Відповісти
ти можеш записатися піти на фронт і особисто прижати їм яйця
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05.05.2022 23:28 Відповісти
З цими Зе олігархами нам жити в новій Україні.
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05.05.2022 22:58 Відповісти

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