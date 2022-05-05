Запорізька ТЕС в окупованому Енергодарі припинила роботу через відсутність вугілля

Запорізька ТЕС, яка розташована у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі, припинила роботу через відсутність вугілля.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

"Хочу роз’яснити мешканцям Енергодару ситуацію щодо зупинки роботи Запорізької ТЕС. На жаль, це вимушений крок – на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги", – зазначив він.

За словами Орлова, зупинка роботи ЗаТЕС не відобразиться на населенні міста в плані надання комунальних послуг.

"Світло, тепло і гаряче водопостачання в Енергодарі є і буде, переведено на ЗАЕС. Але, можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів", – наголосив він.

Персонал теплової електростанції тимчасово переведений на вимушений простій.

Запорізька ТЕС разом з Вуглегірською ТЕС є найпотужнішою за встановленою електричною потужністю теплоелектростанцією України. Входить до складу енергогенеруючої компанії ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" Ріната Ахметова.