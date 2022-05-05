У Києві хочуть повернути оплату за проїзд у громадському транспорті

Київрада розгляне питання повернення електронної оплати проїзду у громадському транспорті на черговій сесії.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.

Водночас рішення щодо того, з якої дати на якому виді транспорту повернуть електронну оплату за проїзд ухвалюватимуть депутати.

"Сьогодні збільшується кількість громадського транспорту. Люди виходять на роботу, вони потребують заробітної платні. Відповідно, сам транспорт потребує розхідних матеріалів, треба сплачувати за пальне і електрику", – зазначив Поворозник.

Він нагадав, що місто зробило проїзд у громадському транспорті безоплатним на час евакуації населення з Києва. Кияни користуються послугами громадського транспорту безкоштовно із 24 лютого, тобто від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також заступник глави КМДА нагадав, що наразі міська влада закликає киян за можливості не пересуватися містом приватним автотранспортом без нагальної потреби через брак палива, а користуватися громадським транспортом.

У Києві наразі працює 141 автобус, 68 трамваїв, 80 тролейбусів, а також Київський метрополітен. Приватні перевізники здійснюють перевезення на 80 маршрутах загальною кількістю майже 459 автобусів.

Як повідомила заступниця директора Київського метрополітену Наталія Макогон телеканалу "Київ", повернути платний проїзд у столичному громадському транспорті готуються з 16 травня. Вартість проїзду поки не підвищуватимуть, вона складатиме 8 грн.