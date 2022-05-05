"Газпром" вирішив перенаправити частину інфраструктури "Північного потоку-2" на Росію

Російський "Газпром" вирішив задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проєкту "Північний потік-2" для газопостачання північно-західних регіонів РФ.

Як повідомляють у компанії, запуск другої нитки морського газопроводу можливий не раніше 2028 року, передає Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з тим, що наразі морський газопровід "Північний потік-2" не використовується і з урахуванням реалізації програми газопостачання та газифікації споживачів Північно-Західного регіону, "Газпром" ухвалив рішення задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проекту "Північний потік-2" для розвитку газопостачання регіонів Північного Заходу Росії", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в разі прийняття німецькою стороною рішення про введення в експлуатацію морського газопроводу "Північний потік-2" в роботу може бути включена лише одна нитка газопроводу зі 100% завантаженням.

"Початок включення в роботу другої морської нитки газопроводу можливо буде не раніше 2028 року", – додали в "Газпромі".

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" Ленінградської області РФ до балтійського узбережжя Німеччини.

Як повідомлялося, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації газопроводу "Північний потік-2" на тлі визнання Москвою самопроголошених "Л/ДНР".