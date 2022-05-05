Велика Британія позбавила "Московську біржу" статусу міжнародної

Податкова служба Великої Британії (HMRC) відкликала статус міжнародно визнаної фондової біржі у "Московської біржі".

Як повідомляється на сайті британського уряду, це рішення набуло чинності з 5 травня, повідомили в уряді Великої Британії.

"З огляду на поточні обмеження щодо операцій на Московській фондовій біржі для британських інвесторів, HMRC вважає недоречним те, що вона продовжує називатися визнаною фондовою біржею відповідно до розділу 1005 Закону про податок на прибуток 2007 року", – зазначається у повідомленні.

Після відкликання статусу інвестори не зможуть користуватися податковими пільгами, якщо вони торгуватимуть на цій біржі. Водночас для чинних інвестицій доступ до пільг збережуть.

Як повідомлялося, 19 квітня Податкова служба Великобританії оголосила про намір відкликати у "Московської біржі" статус міжнародно визнаної біржі.

Статус визнаної фондової біржі – це класифікація, що присвоюється Управлінням з податкових та митних зборів Великобританії (HMRC) з метою оподаткування. Цінні папери, що торгуються на визнаній фондовій біржі, мають право певні податкові пільги.