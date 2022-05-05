Кабмін дозволив державним компаніям отримувати пільгові кредити

Кабінет міністрів вніс зміни до попередніх рішень щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва для створення єдиного підходу в застосуванні державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", а також з метою розширення можливостей та суб’єктного ряду цих програм.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Рішення уряду врегульовує термінологію раніше прийнятих постанов, пов’язаних із реалізацією державних програм "Доступні кредити "5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та надання кредитної підтримки на основі портфельних гарантій. Це дає можливість створити єдиний підхід у застосуванні цих постанов на практиці для надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва", – йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни вносяться до наступних документів:

1) Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва в частині:

можливості участі у державній програмі "Доступні кредити "5-7-9%" суб’єктів господарювання державного сектора економіки;

застосування показника чистого доходу від реалізації замість показника розміру торгівельних площ для великих підприємств роздрібної торгівлі, яким передбачена можливість отримання кредитів у розмірі до 1 млрд гривень;

застосування для цілей зазначеного Порядку терміну торговельна компанія з метою зниження складності тексту.

2) Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва за договорами фінансового лізингу в частині: