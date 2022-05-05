Кабмін дозволив державним компаніям отримувати пільгові кредити
Кабінет міністрів вніс зміни до попередніх рішень щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва для створення єдиного підходу в застосуванні державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", а також з метою розширення можливостей та суб’єктного ряду цих програм.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Рішення уряду врегульовує термінологію раніше прийнятих постанов, пов’язаних із реалізацією державних програм "Доступні кредити "5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та надання кредитної підтримки на основі портфельних гарантій. Це дає можливість створити єдиний підхід у застосуванні цих постанов на практиці для надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва", – йдеться у повідомленні.
Відповідні зміни вносяться до наступних документів:
1) Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва в частині:
- можливості участі у державній програмі "Доступні кредити "5-7-9%" суб’єктів господарювання державного сектора економіки;
- застосування показника чистого доходу від реалізації замість показника розміру торгівельних площ для великих підприємств роздрібної торгівлі, яким передбачена можливість отримання кредитів у розмірі до 1 млрд гривень;
- застосування для цілей зазначеного Порядку терміну торговельна компанія з метою зниження складності тексту.
2) Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва за договорами фінансового лізингу в частині:
- поширення вказаного порядку на суб’єктів великого підприємництва;
- впровадження нових цілей державної підтримки, а саме: фінансування суб’єктів підприємництва – с/г товаровиробників для провадження с/г діяльності на період воєнного стану, фінансування суб’єктів підприємництва для забезпечення пасажирського та вантажного перевезення на період дії воєнного стану в Україні, компенсація винагороди за яким передбачається до рівня 0 % річних протягом воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування, але не більше 1 року з дати договору фінансового лізингу, а після завершення цього періоду та до завершення строку договору фінансового лізингу – до рівня 5 % річних.
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