"Енергоатом" обіцяє відмовитися від закупівлі російських запчастин
НАЕК "Енергоатом" планує відмовитися від закупівлі запчастин та комплектуючих, які можуть мати російське походження.
Про це в.о. першого віцепрезидента - технічного директора компанії Юрій Шейко заявив під час засідання ради головних інженерів "Енергоатома" у Запоріжжі, повідомляє пресслужба НАЕК.
Зокрема, учасники засідання обговорили і схвалили заходи щодо заміщення поставок для потреб АЕС запчастин та комплектуючих від компаній, які опосередковано або частково пов’язані з РФ і водночас працюють в Україні та державах Європи.
"Традиційне щорічне засідання Ради головних інженерів "Енергоатома" цього року набуло нового забарвлення. Всі ми працюємо в умовах широкомасштабної військової агресії Росії… Тож найнагальнішими питаннями нині є необхідність запровадження додаткових заходів з фізичної безпеки ядерних об’єктів на території України, нової оцінки ризиків, а також заміщення комплектуючих і запчастин, які можуть мати російське походження", – зазначив Шейко.
В повідомленні зазначається, що у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом" взяли участь головні інженери трьох українських АЕС та інших відокремлених підрозділів "Енергоатома", головного інженера Запорізької АЕС Юрія Черничука окупанти затримали на виїзді з Енергодару.
Як повідомлялося, поширеною практикою у закупівлях "Енергоатома" в останні роки була закупівля виробленого в РФ обладнання через посередників в країнах Європи. При цьому, як з’ясували європейські ЗМІ, подекуди компанія переплачувала за російське обладнання, придбане по такій схемі, в 3 рази.
У лютому 2021 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує можливе розкрадання 600 млн грн на закупівлі "Енергоатомом" обладнання у "фірм-прокладок". Також у справі йдеться про замах на розкрадання ще 247 млн грн. Тоді технічну комісію при тендерному комітеті очолював Петро Котін, який із 2020 року очолює весь "Енергоатом".
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