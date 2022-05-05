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Швеція виділить $23 мільйони гуманітарним організаціям в Україні

швеція

Швеція надасть додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, на цій сесії, ми зосередимося на термінових потребах мобілізувати фінансування на гуманітарне реагування в Україні. Швеція сьогодні надасть додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні", – сказала вона.

Андерссон підкреслила, що Україна гостро потребує гуманітарної та фінансової підтримки, а також військової техніки.

Автор: 

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05.05.2022 14:14 Відповісти

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