Швеція виділить $23 мільйони гуманітарним організаціям в Україні

Швеція надасть додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.



"Сьогодні, на цій сесії, ми зосередимося на термінових потребах мобілізувати фінансування на гуманітарне реагування в Україні. Швеція сьогодні надасть додаткові $23 млн, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні", – сказала вона.



Андерссон підкреслила, що Україна гостро потребує гуманітарної та фінансової підтримки, а також військової техніки.