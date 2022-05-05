Пов’язані з горілчаною компанією Черняка заводи в Росії змінили власника

Заводи "Русский север" та "Родник и К", які займалися в РФ виробництвом горілки "Хортиця", "Мороша", "Первак" та інших з портфеля холдингу Global Spirits українського бізнесмена Євгена Черняка, змінився власник.

Про це пише російський "Коммерсант" з посиланням на дані місцевого реєстру юридичних осіб.

Так, у квітні власником цих підприємств та пов'язаного із ними дистрибутора ТД "Мегаполис" став росіянин Олександр Беспалов. Раніше ці компанії офіційно належали кіпрським Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd. Як і про колишніх кіпрських формальних власників, так і про Беспалова нічого не відомо.

Однак учасники російського алкогольного ринку раніше пов'язували "Русский север" та "Родник и К" із самим Євгеном Черняком. Офіційно в його компанії Global Spirits заперечували, що бізнесмен має активи в Росії. В компанії "Русский север" також стверджували, що не входять до Global Spirits, а бренди розливають за ліцензією. Водночас у поясненнях до звітності ТД "Мегаполис" за 2020 рік бенефіціаром компанії вказано громадянина України Олександра Борисовича Черняка, якого ЗМІ називали батьком Євгена Черняка.

Представник заводу "Русский север" заявив, що у підприємств з'явився новий власник, не пов'язаний з MSD і Global Spirits. Він додав, що договори на використання товарних знаків Global Spirits розриваються.

Під якими брендами тепер вироблятиметься продукція, він уточнити не зміг. Однак вже після початку повномасштабної війни, у квітні цього року копманія "Родник и К" подала заявки на реєстрацію в Росії товарних знаків "Шустовъ", "Первакъ", "Мороша лєсная", які лише незначно відрізняються від основних брендів Global Spirits.

Співрозмовники видання на російському алкогольному ринку також вважають, що зміна власників компаній "Русский север", "Родник и К" і ТД "Мегаполис" має формальний характер, а підприємства залишаться під контролем Євгена Черняка.

У 2021 році відвантаження брендів Global Spirits в Росії зросли на 45% – до 7,1 млн дал рік до року, ця динаміка стала найвищою серед п'яти найбільших постачальників горілки в країні. При цьому бренд "Хортиця" минулого року був лідером російського горілчаного ринку з часткою 5,3%, друге місце займала "Мороша" з 4,4%, третє – "Біленька" з 4%.

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Як повідомлялося, у березні виробник алкоголю компанія Global Spirits оголосила про відкликання ліцензії на виробництво продукції під своїми марками в Росії.

Global Spirits позиціонує себе як один із світових лідерів у виробництві алкоголю, найбільший у Європі міжнародний алкогольний холдинг.

До структури холдингу входять українські виробничі майданчики ЛГЗ "Хортиця" та "Одеський коньячний завод", а також дистрибуційна компанія "ДСЄ". Портфель холдингу включає горілчані, коньячні та винні бренди, зокрема "Хортиця", Blagoff, "Мороша", "Медовуха", "Первак, Oreanda, San Marino, Shustoff та інші.

Засновник Global Spirits Євген Черняк в останні роки позиціонував себе як відеоблогер та бізнестренер у країнах колишнього СНД. За даними російських ЗМІ, після початку російського вторгнення в Україну у 2014 році структури Черняка придбали кілька горілчаних заводів в РФ.