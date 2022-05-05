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Евросоюз виділить 200 мільйонів євро для внутрішніх переселенців в Україні

ес,флаг,евросоюз

Європейський Союз виділить 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми раді виділити 200 млн євро для людей в Україні, внутрішньо переміщених осіб в Україні, і я сподіваюся, що багато хто послідує за нами", – зазначила вона.

Як повідомлялося, уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш уразливих людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автор: 

допомога (1557) Євросоюз (5190) переселенці (468)


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