Власник найбільшого виробника паперу в Росії продасть свій бізнес

Транснаціональна компанія Mondi, яка спеціалізується на виробництві упаковки та паперу, ухвалила рішення про продаж свого бізнесу в Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, раніше вона вже призупинила інвестиції в бізнес в РФ.

"Оцінивши всі варіанти інтересів групи в Росії та визнаючи її корпоративні цінності та відповідальність зацікавлених сторін, рада директорів вирішила позбутися російських активів групи", – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що процес продажу російських активів буде складним, відповідно наразі не відомо, коли його вдасться завершити.

Станом на кінець 2021 року компанія оцінювала вартість російських активів у 687 млн євро.

На сьогоднішній день російські підприємства керують обмеженнями ланцюга поставок. Однак ситуація залишається

У Росії групі Mondi належить чотири підприємства: ТОВ "Монді Араміль", ТОВ "Монді Переславль", ТОВ "Монді Лебедянь" та АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК". Останнє підприємство – одне з провідних підприємств целюлозно-паперової промисловості Росії та найбільший виробник паперу в країні, на ньому працює близько 4700 осіб.

Mondi plc — це багатонаціональна група з виробництва упаковки та паперу, в якій працює близько 26 000 людей на 100 виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах, переважно в Європі, Росії, Північній Америці та Південній Африці.