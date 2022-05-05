Понад 270 українських компаній є співвласниками підприємств в РФ

За даними YouControl, 273 українські компанії та організації мають зв'язки із 251 російським підприємством.

Це встановили фахівці R&D центру YouControl, які проаналізували дані єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ.

Крім того, 40 українських компаній із проаналізованого переліку, входять до відомих фінансово-промислових груп або групи компаній.

Зазначається, що деякі українські компанії присутні у структурі власності одразу декількох російських підприємств, та навпаки – декілька українських компаній пов'язані із однією російською організацією одночасно.

Так, 100 компаній із проаналізованого переліку зареєстровані у Києві, 39 – в окупованому Криму, а також по понад 20 компаній – у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. В інших регіонах України зареєстровані від 1 до 11 таких організацій. Водночас у Закарпатській та Тернопільській областях не було виявлено компаній, пов'язаних із РФ.

Понад 20% від загальної кількості компаній, що мають зв'язки із російським бізнесом, працюють у сфері операцій із нерухомим майном. Близько 13% – у сфері оптової торгівлі різними товарами. Майже 8% – у сфері будівництва, понад 5% задіяні у сільському господарстві.

40 українських компаній із проаналізованого переліку, входять/відносяться до 32 ФПГ/групи компаній, що додані до системи YouControl. Зокрема, це одні із найбільших ФПГ України – СКМ, "Укрпромінвест" та ТАС. А також 13 груп, що пов'язані з публічними особами України, – народними депутатами, депутатами місцевих рад тощо.

Компанія "Еста Холдинг", що входить до складу "СКМ" та контролюється Ринатом Ахметовим, має корпоративну участь у ТОВ "ДОЛ Берег", що перереєстроване в окупованому Криму згідно з російським законодавством. Ще одна компанія зі складу "СКМ" – ТОВ "СКМ Сервіс", яка володіє часткою в СК однойменної компанії, що зареєстрована в Москві.

ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська Компанія", яка входить до корпорації "Рошен" та належить Олексію Порошенку – синові п’ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка, володіє ТОВ "Рошен", яке зареєстроване у Липецькій області. ПАТ "Севморзавод", бенефіціаром якого виступає сам Петро Порошенко, є учасником двох кримських компаній, що перереєстровані згідно російського законодавства.

ПрАТ "Дніпровагонмаш", бенефіціаром якого є екснародний депутат України та ключова особа групи "ТАС" – Сергій Тігіпко, володіє однойменним ТОВ у Москві.

Українська компанія "АВТО БІЗНЕС ГРУП", бенефіціаром якої є батько народного депутата Нестора Шуфрича – Іван Шуфрич, володіє понад 90% СК російської ТОВ "Естейт Холдинг Груп", що зареєстровано в Москві у 2015 році та працює у сфері нерухомості.

Компанії ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур", ТОВ "Інвестиційна компанія "ТЕРРА-ІНВЕСТ" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укркапитал", бенефіціаркою яких є Оксана Марченко, дружина нардепа Віктора Медведчука, спільно володіють ТОВ "Таврия-Инвест", яке зареєстровано у Ялті.

АТ "Мотор-Січ" – провідна корпорація з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, міноритарним акціонером якої є екснародний депутат В'ячеслав Богуслаєв, є співвласницею 2 російських компаній, зареєстрованих у Москві.

Співвласниками російських компаній також є ексдепутати Григорій Дашутін, Олег Кришин, Анатолій Шкрібляк, родина ексдепутата Леоніда Сергієнка, син ексдепутата Ігоря Шкірі, мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, ексміський голова м. Ясинувата Донецької області Євген Іщенко-Гіллер, український підприємець Валерій Шамотій.