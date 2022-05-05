Росія знищила або пошкодила 15 нафтобаз в Україні, – Герус

Росія нанесенням ракетних ударів по інфраструктурі України знищила або пошкодила близько 15 нафтобаз.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Близько 15 різних нафтобаз в Україні було знищено або пошкоджено внаслідок російських ракетних ударів, а це означає, що було знищено суттєві запаси палива, а також ускладнено зберігання нафтопродуктів", – сказав Герус.

Знищення нафтобаз він назвав одним із факторів створення дефіциту палива в Україні поряд із зупинкою внаслідок обстрілів Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Водночас, за його словами, тимчасовий дефіцит пов'язаний з переорієнтацією всього ринку на постачання палива з Європи за повної відсутності таких поставок з Росії та Білорусі, а також блокуванням країною-агресором постачання палива морським шляхом.

"Є певні логістичні труднощі, пов'язані з наявністю бензовозів, цистерн, з логістикою та переміщенням цього транспорту. Йде процес налагодження, ринок переформатується", – пояснив Герус.

За його прогнозом, вже найближчим часом "ринок налаштується і поставки з Європи будуть динамічнішими".

"Можливо, протягом тижня ще буде напружена ситуація. Але з середини травня очікується покращення, тому що йде ресурс, який уже законтрактований та транспортується в Україну", – зазначив голова енергокомітету.

При цьому він припустив, що для подолання дефіциту палива уряд може вдатися до подальшої лібералізації ринку.

"Уряд вже прийняв певні рішення щодо лібералізації для того, щоб працювали ринкові механізми. Можливо, буде потрібна певна подальша лібералізація. Аналізом цього питання займаються Мінекономіки та профільні відомства", – зазначив Герус.

У зв'язку з цим він закликав автовласників не створювати ажіотаж на ринку, який, на його думку, також посилив напруженість на ньому останнім часом.

"Кількість палива, яка була три тижні тому і зараз, не змінилася. Змінилася кількість споживачів, які бажають заправитися. Навіть про запас, проводячи в черзі кілька разів. Це нераціональна поведінка, тому що погіршення ситуації не буде, вже незабаром можна буде заправлятися вільно", – висловив переконання голова Комітету.